Nachdem Mitte Februar Fregattenkapitän Friedrich Szepansky in die Pension verabschiedet wurde, übernahm Kapitänleutnant Inga Hilsberg die Leitung und ist in ihrer Position die erste Dirigentin eines Marinemusikkorps in der Geschichte der Bundeswehr.Erleben Sie die Vielfalt der symphonischen Blasmusik mit originalen Kompositionen und großartigen Arrangements und schlagen Sie mit uns zusammen den Bogen von bekannten Märschen bis zur Filmmusik mit Kompositionen von Gustav Holst über John Williams bis hin zu Roland Kaiser.Mit ihrer charmanten Moderation wird Kapitänleutnant Inga Hilsberg durch den Abend führen und Sie auf die Reise durch ein vielseitiges Konzertprogramm mitnehmen, welches für jeden Musikgeschmack beste Unterhaltung bietet.Der Ladies Circle 13 Neumünster unterstützt in seiner Tätigkeit als Serviceclub vorrangig lokale Projekte für Frauen und Kinder.Das 1. Benefizkonzert des Ladies Circle Neumünster mit dem Marinemusikkorps Kiel findet zu Gunsten der Julimarina-Stiftung Neumünster statt. Alle Einnahmen werden für die kreative und innovative Jugendarbeit mit pädagogischem Hintergrund an die Julimarina Stiftung gespendet. So soll Neumünsteraner Kindern im Alter zwischen 9 und 15 Jahren ein persönliches Sommer- und Herbstabenteuer ermöglicht werden.Bitte beachten Sie die aktuellen Coronaregelungen.Freuen Sie sich auf einen schwungvollen, musikalisch inspirierenden und ganz besonderen Abend mit dem Marinemusikkorps Kiel und dem Ladies Circle 13 Neumünster.Karten erhalten Sie unter: 0177/6533647 und lc13-ticket@gmx.de