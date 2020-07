Mi. 22. Juli, 20 UhrDie bekannte kanadische Sopranistin Measha Brueggergosman erforscht und singt populäre „Freedom Songs“, die aus Afrika über den Sklavenhandel nach Amerika und dann über die Underground-Railroad nach Kanada gelangten. Die Sängerin nimmt die Zuschauer in dem Dokumentarfilm mit auf eine Reise von Maritime Canada, wo ihre Familie seit mehr als 200 Jahren lebt, nach Kamerun, wo ihre Vorfahren im 18. Jahrhundert als Sklaven verkauft und nach Amerika verschifft wurden. Für die Sängerin ist diese Reise sowohl musikalisch, soziologisch, persönlich, historisch, intim und episch zugleich. Während der Tour untersucht Measha die Rolle der Musik in den turbulenten Kapiteln der nordamerikanischen Geschichte. Neben Brueggergosmans Geschichte und Stimme wird auch der Ebenezar Choir aus Kamerun vorgestellt und der Sänger Sanzy Viany, der ebenfalls aus Kamerun stammt. Sprache: Englisch (OmdU)Mi. 29. Juli, 20 UhrDer Künstler Elia kommt aus Nazareth und muss sich über Land und Leute doch sehr wundern. Schon der eigene Garten und seine Zitronenbäume sind vor den Begehrlichkeiten der Nachbarn nicht sicher. Bald bricht Elia auf, um anderswo heimisch zu werden und die seltsame Einsamkeit des kopfschüttelnden Beobachters hinter sich zu lassen. Er geht in jene Länder, wo die Frauen frei sind und die Kunst so schön tolerant, wo die Parks öffentlich sind und niemand nachbarliche Zitronen stiehlt. Elia wird zum Kundschafter in den westlichsten Metropolen, Paris und New York. Auf seinen Streifzügen durch die Räume des Urbanen gerät er zwischen aggressive Parkbesucher, ferngesteuerte Touristen, rollende Polizisten und bis an die Zähne bewaffnete Spaziergänger. Erneut muss sich Elia wundern, doch aus dem Wundern wird bald ein nur zu bekanntes Befremden. Auch hier ist die Welt aus den Fugen geraten, haust ein Schrecken in den Begegnungen. Immer kleiner wird die Mimik dessen, der als Heimatsuchender ankam und zur Teilnahmslosigkeit verurteilt ist. Und immer größer wird das Ausmaß des Absurden, das zu unserer Normalität geworden ist. Bleibt am Ende nur die Freundschaft mit einem kleinen, frechen Vogel? Elia kehrt zu seinem Garten in Nazareth zurück und muss sich abermals wundern: über einen liebevoll gepflegten und gedeihenden Zitronenbaum.Mi. 5. August, 20 UhrAugenzeuge des D-Days, Deserteur des Algerienkrieges, Pariser Konditor, Pionier der Initiative zur qualitativen Marktanalyse und Unterhändler für die Befreiung des Publizisten Washington Otto: Die Autobiografie von André Midani ist mehr als ein Zeugnis von jenen, die seit den 1950er Jahren die Hintergründe des brasilianischen Musikmarktes aus einem privilegierten Blickwinkel betrachten. Midani erlebte nicht nur einige große Momente der Geschichte, sondern war auch aktiv an der Geburt des Bossa Nova, Tropicalia, dem großen Musikfestival National Rock und fantastischen Marketingaktionen von Plattenfirmen beteiligt, um ihre Idole zu promoten. Gleichzeitig berichtet Midani von den Veränderungen, die sich seither im phonografischen Umfeld ergeben haben und wie sich das auf die Musikindustrie auswirkt. Sprache: Portugiesisch (OmdU)Die Plätze werden nur gegen Vorbestellung per Mail an kino@kdw-neumuenster.de vergeben.Einlass ist ab 19.45 Uhr.