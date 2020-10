Warum ziehen die Leute beim Shoppen Sachen „einfach nur mal zum Spaß“ an? Wieso sind so viele Kleidungsstücke „mal was Anderes“? Und was zur Hölle ist ein talentiertes Hemd? Aber auch in seiner Freizeit ist Benni Stark ein Grenzgänger und sucht das Risiko: Abenteuerurlaub? Dänemark! Extremsport? Freizeitpark! Party? Activity-Spieleabend! Nun fragt man sich, was soll da noch kommen? Die Antwort hat auch ihn überrascht: Ein Baby! Benni Stark ist Vater geworden und steht beim Klamottenkaufen für den kleinen Hosenscheißer nun seinen ehemaligen Arbeitskollegen gegenüber. Da wird dann auch gerne mal ein Body „einfach nur zum Spaß“ angezogen… Leben am Limit – Stark am Limit!Info zum Thema Corona:Das Theater paßt sein Hygiene-Konzept an die jeweils aktuell geltenden Maßgaben an; die im Theater ausgehängten Hygienemaßnahmen sind jeweils zu beachten; es besteht Maskenpflicht, die Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden.Veranstaltungsort: statt-Theater, Haart 224, Einfahrt B, 24539 NeumünsterKarten: Kaufhaus Holstenstraße, Kleinflecken 31 (Achtung neue Adresse!), Neumünster oder online im Shop unter www.kulturfabrik-nms.de Eintrittspreise: 16 EuroWeitere Informationen: www.kulturfabrik-nms.de © Johannes Riggelsen