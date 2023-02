Nur Mut! Der Verein der Bürgergalerie e.V. hat zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt diese Wettbewerbsform entwickelt, um all den Kreativen, die bisher im Verborgenen Ideen entwickeln, ihre Kunst schaffen, sich vielleicht noch nicht in die Öffentlichkeit getraut haben oder noch keine Gelegenheit bekommen haben, ihre Arbeiten zu zeigen, einen Anreiz zu bieten, ihre Kunst in einem professionellen Rahmen zu präsentieren. Die Dr. Hans Hoch Stiftung fördert dieses Projekt.Dem Gewinner des Wettbewerbs, der Gewinnerin oder der Siegergruppe winkt ein Preisgeld von 900,00 Euro zur Realisierung einer galeriefüllenden Ausstellung. Eine Fachjury wird zwischen hoffentlich vielen Teilnehmern entscheiden, wer zwischen dem 16. Juni und 9. Juli 2023 mit seiner Kunst in der Bürgergalerie für gestaltete Sommerfrische sorgen darf. Außerdem hat dieses Kunstfördermodell einen weiteren Anspruch: „Kunst zeigen“ und „Kunst vermitteln“ sind die Aufgaben, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon mit einer aussagekräftigen Bewerbung angehen müssen.Kunst braucht Publikum und manchmal auch Erläuterungen. Führungen, Mitmachaktionen oder Berichte zur gezeigten Kunst sind wichtige Bewerbungskriterien.Bis zum 11. April 2023 können Bewerbungsmappen, Konzepte und Arbeitsproben im Kulturbüro der Stadt Neumünster eingereicht werden.Die genauen Teilnahmevoraussetzungen sind in einer Ausschreibung nachzulesen. Diese gibt es in Papierform direkt im Kulturbüro am Kleinflecken 26 oder sind über www.neumuenster.de/kultur einzusehen.Foto: Uwe Baumann auf Pixabay