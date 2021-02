Auf der Plattform Hopelit haben sich Psycholog/-innen und Künstler/- innen zusammengeschlossen, um Familien durch die Corona-Zeit zu helfen. Neben Informationen zu Hilfsangeboten, sind hier viele kreative Angebote für Kinder und Erwachsene zu finden, u. a. Büchlein für verschiedene Altersgruppen, die als pdf-Dateien ausgedruckt und von den Kindern selbst gestaltet werden können. Die Neumünsteraner Illustratorin Ann Cathrin Raab ist Teil der Initiative und hat das Buch „Sind wir bald da, Papa Elefant?“ gemeinsam mit der Autorin Claudia Gliemann geschrieben und gestaltet. Entdecken Sie noch viele weitere Lese– und Bastelangebote unter: www.hopelit.de Video-Führung durch die aktuelle Wanderausstellung In der aktuellen Wanderausstellung im Museum Tuch + Technik steht das Thema Elektrizität im Mittelpunkt. An vielen interaktiven Stationen kann die Entwicklung der Elektrizität und ihrer Nutzung erkundet werden. Da dies zur Zeit leider nicht vor Ort mög-lich ist, hat das Museum eine Video-Führung durch die Ausstellung aufnehmen lassen, die Sie sich ganz be-quem von zu Hause anschauen können. Hier geht es zur Video-Führung: www.tuchundtechnik.de/cms/38-0-Aktuell.html Das Museum Tuch + Technik bietet für Kinder von 8 bis 12 Jahren einen Online-Workshop zum Bilderweben an. Handwebmeisterin Kirsten Rolle zeigt den Kindern die Grundlagen der Bilderwebtechnik live im Videochat. Das benötigte Material wird den Kindern vorab per Post ge-schickt, ebenso wie der Link und die Zugangsdaten, mit denen sich die Kinder in den Chat einwählen können. Technische Voraussetzungen sind ein Endgerät oder PC mit Webcam und ggf. Headset sowie die Browser Google Chrome oder Microsoft Edge. Termin: Samstag, 20. Februar 2021, 10—12 Uhr Anmeldung bis 12. Februar 2021 unter post@tuch-und-technik.de Kosten: 10 Euro Die Teilnehmer/-innenzahl ist auf acht Kinder begrenzt.