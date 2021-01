Statt Karten zu kaufen, können Sie ab diesem Datum Karten für Veranstaltungen im Februar reservieren. Sobald die Aufnahme des Theaterspielbetriebs wieder erlaubt ist, erhalten Sie Ihre reservierten Karten samt Rechnung per Post zugestellt.Um Karten zu reservieren, melden Sie sich bitte telefonisch unter 04321 942 3316 oder per E-Mail an kulturbuero@neumuenster.de unter Angabe folgender Daten:• Titel und Datum der Aufführung• Anzahl der Karten + gewünschte Preiskategorie• Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen aller Besucher/-innen für die Sie Karten reservieren möchten.Für diese Veranstaltungen können Sie ab dem 15. Januar 2021 Karten reservieren:Samstag, 6. Februar 2021, 20:00 UhrGerman Folk Songs – Konzert mit Jan-Christoph Mohr und Stefan KuchelSamstag, 13. Februar 2021, 20:00 UhrExtrem laut und unglaublich nah - Schauspiel nach dem Bestseller von Jonathan Safran FoerSamstag, 20. Februar 2021, 20:00 UhrMein Blind Date mit dem Leben – nach dem Buch von Saliya KahawatteMontag, 22. Februar 2021Konzert mit László Fenyö (Cello) und Julia Okruashvili (Klavier)Die geplanten Schauspiele „Der Leibarzt, der König und beider Frau" am 10. Februar 2021 sowie „Alle meine Söhne" am 18. Februar 2021 sowie das Konzert mit Martin Tingvall am 3. Februar 2021 entfallen leider.Gutscheine für Veranstaltungen des Kulturbüros erhalten Sie auch weiterhin. Diese sind zeitlich unbegrenzt einlösbar. Die Gutscheine können auch postalisch auf Rechnung zugeschickt werden.Das Kulturbüro erreichen Sie bis auf Weiteres auf folgenden Wegen:• Per Telefon unter 04321 942 3316, montags bis freitags von 8:30 – 13:00 Uhr sowie dienstags von 14:00 – 17:00 Uhr• Per Post an Kulturbüro, Kleinflecken 26, 24534 Neumünster• Per E-Mail an kulturbuero@neumuenster.de• Aufgrund der Pandemie ist ein persönlicher Kundenservice vor Ort im Kulturbüro derzeit leider nicht möglich. In dringenden Fällen kann ein persönlicher Termin vereinbart werden.