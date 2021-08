Janina Myronova formt vor allem figürliche Skulpturen mit karikativem Charakter. Ein ganz wesentlicher Bestandteil ist die Bemalung ihrer Figuren, welche von den Menschen in ihrer näheren Umgebung und deren Alltagsanekdoten inspiriert ist. Sie studierte an der Fakultät für Keramik und Glas der Eugeniusz-Geppert-Akademie für Kunst und Design in Wroclaw und der Nationalen Kunstakademie Lviv.Viktória Maróti verbindet in ihren Objekten Textil und Keramik, wodurch sinnliche Illusionen entstehen. Ihre Arbeiten hinterfragen und verschieben auf experimentelle Art und Weise die Grenzen des Charakters der beiden Materialien. Künstlerische Aufenthalte, Keramiksymposien und die Teilnahme an Keramikbiennalen führten die in Ungarn lebende Künstlerin unter anderem nach Italien, Frankreich, Litauen, Bulgarien und Rumänien.Die Eröffnung wird im Garten des Künstlerhauses stattfinden. Zur Begrüßung und Einführung werden der Vorsitzende der Dr. Hans Hoch Stiftung Carsten Hillgruber und die Künstlerische Leiterin Katja Jaroschewski sprechen.