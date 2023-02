Vor rund 120 Gästen bezeichnete Obermeister Klaus Oelrichs den Beruf als einen, „der eine Perspektive für das ganze Leben bietet.“ In einem historischen Exkurs ging er zuvor noch mal auf den Begriff einer Freisprechung ein, die bis in das Zunftwesen des Mittelalters zurückreichte. Obermeister Oelrichs riet dem Berufsnachwuchs, zukünftig gewissenhaft und genau der Arbeit nachzugehen und sich der nun deutlich gestiegenen Eigenverantwortung zu stellen. „Bleibt wissbegierig und bildet Euch fort. Denn das Neue kommt mit unheimlicher Geschwindigkeit auf uns zu.“ Und dies seien neben technischen Neuerungen auch Änderungen gesetzlicher Vorgaben.Auch Vertreter von Berufsschule und Handwerkskammer zählten zu den Gratulanten. Als Vertreter des BBZ am Nord-Ostseekanal freute sich Abteilungsleiter Sievers darüber, dass für viele der neuen Nachwuchskräfte „bereits klar ist, wie es zukünftig weitergeht.“ 3 ½ Jahre hätte das BBZ als Dualpartner die Ausbildung erfolgreich begleitet. Und es waren Jahre, die durch die Corona-Auflagen und -Beschränkungen die Ausbildung doch deutlich erschwert hätten. Auch er erinnerte an das Thema Weiterbildung und die Perspektiven, die Abschlüsse wie Techniker oder auch Meister mit sich bringen würden.Henning Carstensen, Leiter des Bildungszentrums der Kammer, freute sich über die vielen neuen Nachwuchskräfte und dankte ausdrücklich den Betrieben für deren Ausbildungsbereitschaft. Den jungen Nachwuchskräften bescheinigte er eine gute Berufswahl im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen beim Thema Energiewende. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass möglichst viele dem Handwerk auch weiterhin treu sein werden und verwies auf die wirklich ausgezeichneten Berufs- und Karriereperspektiven im Handwerk. „Ich würde mich freuen, wenn Sie den aktuellen Fachkräftemangel im Handwerk als ihre große persönliche Chance begreifen würden.“Als einzige junge Frau im Feld der Freizusprechenden bedankte sich Josephine Kaltenbach bei den Betrieben und den Lehrern. Sie ließ es sich nicht nehmen, die einzelnen Lehrer, aber auch einige ihrer Mitschüler, humorvoll zu charakterisieren. Sie dankte ihrer alten Klasse für den guten Zusammenhalt.Im Anschluss folgte die Freisprechung mit der Überreichung der Zeugnisse und Zertifikate. Zudem wurden die Prüfungsbesten geehrt. Innungsbester wurde Jan-Erik Hansen (Firma Wolf-Technik GmbH, Horstedt) vor Dag Michaelis (Helmut Scheel GmbH & Co. KG, Itzehoe) und Nils Landschoof (Kälte und Klimaservice H. D. Winkler GmbH & Co. KG, Wees), der bereits im Sommer seine Prüfung absolvierte.Foto: Kreishandwerkerschaft Mittelholstein / A. Haumann