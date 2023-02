Obermeister Thorsten Behrens lobte in seiner Festrede das Durchhaltevermögen der jungen Leute trotz widriger Lernumstände: „Es war sicherlich keine leichte Zeit für euch, während der Einschränkungen auch im Homeschooling zu lernen. Um so toller sind eure Leistungen und das Engagement der Schulen zu bewerten.“ Behrens hob die Vorteile des Handwerks allgemein und die der Metallbauer und Feinmechaniker im besonderen hervor: „Bei uns greifen Theorie und Praxis ineinander, wir lassen aus dem Nichts Dinge entstehen. Das funktioniert nur, weil ihr die Bauteile dafür fertigt. Ihr bringt durch Kopf und Hand Anlagen zum Laufen und sorgt dafür, dass Gebäude entstehen.“ Der Obermeister plädierte dringend für die Weiterbildung und gab einen Ausblick auf die künftige Verantwortung, die die Gesellen als gut ausgebildete Fachkraft tragen werden: „Gebt euer Wissen weiter, denn ihr sichert später das Fachpersonal.“Für die Fachkräftesicherung spielen die Auszubildenden eine große Rolle, aber gleichwohl ist natürlich die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen maßgeblich. So unterstützten dann auch die Besucher mit großem Applaus den Dank von Thorstens Behrens an die Betriebe, als er feststellte: „Würden die Unternehmen nicht ausbilden, sterben die Branchen aus. Sie stellen sicher, dass Aufträge abgewickelt werden.“ In der Metallgewerbe-Innung Mittelholstein würden alle Betriebe ausbilden. Ebenfalls ging ein großer Dank und Anerkennung an die Leistung des Ehrenamts.Am Rande der Veranstaltung sagte der Obermeister, dass das Handwerk noch immer goldenen Boden habe und sehr gute Karrierechancen böte. „Zurzeit haben wir zu wenig Personal und rennen dem Nachwuchs förmlich hinterher bei einer parallel sehr guten Auftragslage“, erklärte er.Dreieinhalb Jahre haben die jungen Menschen ihr Handwerk gelernt und anschließend in Praxis und Theorie ihr Wissen prüfen lassen. Mit besonders guten Abschlüssen belohnt wurden Charlotte Will (Kreyenberg GmbH Norderstedt) als beste Feinmechanikerin ihres Jahrgangs und Jannek Dabelstein aus demselben Betrieb als Zweitbester.Unter den Metallbauern zeigte Daniel Marin Albrecht und Ole Bruns (beide Berufsbildungswerk Neumünster) die besten Leistungen.Für Charlotte Will, eine der wenigen Frauen in dem traditionell männlich dominierten Beruf, ist das Handwerk wegen der sichtbaren Resultate so spannend. Die 21-Jährige, die parallel Maschinenbau in Lübeck studiert, erzählte: „Ich hatte schon als Kind Spaß daran, gemeinsam mit meinem Vater etwas zu bauen. Damals war es aus Holz. Mit Metall kann man aber deutlich präziser arbeiten. Das Handwerklich-Praktische gefällt mir sehr gut, weil ich das Ergebnis meiner Arbeit vor mir sehen.“Daniel Martin Albrecht Berufsbildungswerk NeumünsterBen Bahns Rohwer Stahl- und Metallbau GmbHFynn Bär Arkon Metallbau e. K.Okbay Brhane Jörn Reichelt MetallbauOle Bruns Berufsbildungswerk NeumünsterMaik Eisenberg Metalltechnik Freystätter GmbHBennet Fiedler Metallbau Michael Straß GmbH & Co. KGLiyan Güden Glas + Metallbau Kahrmann GmbHSeyedmostafa Hosseini Dieter Schütte GmbH & Co. KGTjark Irion Thorsten Geerz MetallbaumeisterJustin-Anthony Karl Stoldt & Wacker GmbHLinus Kmoch Rohwer Stahl- und Metallbau GmbHMarek Markschies SMS Sager Metallbau & Sonnenschutz-Nico Naujoks ARNO MISTERECK Maschinenbau+Schlosserei GmbHMarvin Prager Kreyenberg GmbHYousuf Quasemi Metalltechnik Naegler GmbHBennet Schäfer J.A.G. Metallbau GmbHDaven Schlieckriede Jega Schlosserei- und Kunstschmiede GmbHWaldemar Schreiner Heidebrenner GmbHMarcel Schütz Zander Metallbau GmbH & Co. KGLars Strohmann Zander Metallbau GmbH & Co. KGFlorian Dominic Stumpe Glas + Metallbau Kahrmann GmbHMax Urbanski Dieter Schütte GmbH & Co. KGFlorian Wahl ARNO MISTERECKPaul Moritz Woserow HöWö Zaunbau GmbHUmutcan Zengin Metallbau Michael Straß GmbH & Co. KGKyra Knopf Form und Funktion in Metall Thorsten BehrensLeon Brusius Kreyenberg GmbHJannek Dabelstein Kreyenberg GmbHLeif Gabel Gerhard Kummerfeldt Gerätebau GmbHTill Kestner Berufsbildungszentrum NeumünsterTim Nicholas May Kreyenberg GmbHLeon Jonas Mrazek Wolfgang Doose Werkzeug GmbHFlorian Adrian Nyga Görgü Hydraulik Maschinebau GmbHLois Schippmann Berufsbildungszentrum NeumünsterTade Sievers Maretec Maschinenbau Reparatur TechnikMathis Stratem Görgü Hydraulik Maschinebau GmbHLucas Ziebeck Stefan BogumilNick Dwinger Kreyenberg GmbHCharlotte Will Kreyenberg GmbHFoto: Die frisch ernannten Metallbauergesellen und -gesellinnen, Feinwerkmechaniker- und -mechanikerinnen, sowie die Fachkraft des Metallhandwerks