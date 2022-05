Jörg Kretschmann freute sich über die breite und vor allem einstimmige Zustimmung seiner Wahl. „Mein Entschluss den Vorsitz zu übernehmen ist auch ein Verdienst der Vorstandskollegen. Wir haben einen Vorstand, der als Team sehr gut Zusammenarbeit und sich gegenseitig entlastet. Ich freue mich daher auf die künftigen Aufgaben und Herausforderungen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Innung weiter voranzubringen. Gerade die „Corona-Pandemie“ zeigt, wie wichtig die Innung, sprich das freiwillig organisierte Handwerk, ist“; so Kretschmann.Der neu gewählte Vorstand:Obermeister Jörg Kretschmann, RicklingStellv. Obermeister Rene Ungermann, Bad BramstedtStellv. Obermeister / Lehrlingswart Holger Hensel, KaltenkirchenBeisitzer Thomas Thies, StuvenbornKay Fischer, KaltenkirchenOke Schwertfeger, Henstedt-UlzburgOliver Bethmann, NorderstedtTimo Sternberg, Henstedt-UlzburgAusgeschieden ist Harm Warnemünde, Bad Bramstedt.Die Wahlergebnisse des Vorstandes und der Ausschüsse waren einstimmig und spiegelten so die Geschlossenheit und Solidarität der Innungsmitglieder wieder.Natürlich hatte die Versammlung am 21. April 2022 auch einen informativen Teil:Neben der „Kalibrierung von Fahrassistenzsystem“ der Fa. Wulf, stellte Geschäftsführer Carsten Bruhn die Projekte der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein zur Nachwuchsgewinnung vor.v.l.n.r.: Obermeister Jörg Kretschmann und Thomas Thies