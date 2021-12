Herr Klee hat die Innung in all den Jahren mit seinem Fachwissen und seinem Engagement bereichert und zu dem gemacht, was die Innung heute ist.Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute und gratulieren ihm noch einmal recht herzlich auf diesem Wege zu dieser Auszeichnung.Ehefrau Petra Klee, Michael Klee und Obermeister Stefan Schallert bei der Urkundenübergabe © Kreishandwerkerschaft Mittelholstein