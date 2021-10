Mit dieser hohen Auszeichnung würdigt die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein die Verdienste Michael Kahls für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement zum Wohle des Mittelholsteiner Handwerks.Michael Kahl stand als Kreishandwerksmeister 10 Jahre an der Spitze der Kreishandwerkerschaft. Kahl war es immer wichtig, die Interessen des organisierten Handwerks in Mittelholstein nach außen zu bündeln und nach innen zu vereinen sowie die Kreishandwerkerschaft weiterzuentwickeln. Im Mai hat er dieses Amt an seinen Nachfolger Lars Krückmann übergeben.Sichtlich gerührt bedankte sich Michael Kahl für diese Ehrung. „Das Ehrenamt habe ihm stets viel Freude bereitet. Er konnte so ein großes berufliches wie persönliches Netzwerk aufzubauen. Dies hat Türen geöffnet, um Meinungen und Argumente zu positionieren oder einen Wissensvorsprung gegenüber anderen zu bekommen. Zudem haben sich private und berufliche Freundschaften entwickelt, die es ohne seine Ehrenamtstätigkeit nicht geben würde. Allein dafür hat sich der zeitliche Aufwand mehr als gelohnt“; so Michael Kahl.Die Agenda seiner Ehrenämter/-zeiten ist lang. Michael Kahl war 15 Jahre im Vorstand der Kreishandwerkerschaft, davon 10 Jahre Kreishandwerksmeister. In der Raumausstatter- u. Sattler-Innung Schleswig-Holstein ist er seit 1996 Vorstandsmitglied und war auch hier über 10 Jahre deren Vorsitzender.Kreishandwerksmeister Lars Krückmann zeichnete Michael Kahl hierfür mit der Goldenen Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein aus.Zu den ersten Gratulanten gehörte Kammerpräsident Ralf Stamer.Die offizielle Verabschiedung von Michael Kahl erfolgt im Rahmen des Neujahrsempfanges der Kreishandwerkerschaft am 05. Februar 2022.Ehrenämter Michael Kahl:(Auswahl)Kreishandwerkerschaft Mittelholstein:2006 – 2011 Vorstandsmitglied2011 – 2021 KreishandwerksmeisterRaumausstatter- u. Sattler-Innung Schleswig-Holstein:1996 – bis heute Vorstandsmitglied1999 – 2014 Obermeister der Raumausstatter- u. Sattler-Innung Mittelholstein2005 – 2014 Landesinnungsmeister des Raumausstatter- und Sattlerhandwerks Schleswig-Holsteins2014 – 2016 Obermeister der neuen Raumausstatter- u. Sattler Innung Schleswig-HolsteinFoto: Kreishandwerksmeister Lars Krückmann, Ehrenkreishandwerksmeister Michael Kahl und Kammerpräsident Ralf Stamer. © Kreishandwerkerschaft