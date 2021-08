Geschäftsführer Carsten Bruhn hob besonders die großartigen Prüfungsergebnisse hervor. Neunmal die Note 1, zweimal die Note 2, siebenmal die Note 3 und einmal die vier spiegelten diesen besonderen Jahrgang wider. Drei Prüflinge haben die Prüfung nicht bestanden.Die beste praktische Prüfung legte – Mostafa Mohammadi von der Firma Fliesen-Tiedemann in Itzehoe - ab. Gesamtprüfungsbester wurde Hauke Triphahn von der Firma Michael Seiberth aus Jevenstedt.GF Carsten Bruhn empfahl den Junggesellen, dass die Aussage „keine Zeit“ für ihr persönliches Weiterkommen ab heute nicht mehr gelten sollte. „Charmant“ waren die Antworten der Junggesellen zu Fragen ihrer Ausbildungszeit, wie z.B. was bei „Mutti“ in der Waschmaschine landete oder was es so in der „Brotdose“ gab.Ausbildungsmeister Thorsten Holtorf, Innungsbester Hauke Triphahn und Geschäftsführer Carsten Bruhn