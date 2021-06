Stefan Schallert bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. „Der Vorstand und ich werden uns gemeinsam mit den Mitgliedern den Herausforderungen der Zukunft stellen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist eine starke Gemeinschaft von Innung, Kreishandwerkerschaft und Landesinnungsverband besonders wichtig“, so Obermeister Schallert.Ihm zur Seite stehen Fred Woebs als stellvertretender Obermeister, Ralf Axnick als Kassenwart, Olaf Wolter als Lehrlingswart, sowie Sven Steffen als Fachgruppenleiter und Michel Ickert als Beisitzer.Die Wahlergebnisse des Vorstandes und die der Ausschüsse waren jeweils einstimmig bzw. einstimmig bei eigener Enthaltung und spiegelten so die Geschlossenheit und Solidarität der Innungsmitglieder wider.Michael Klee stand nach über 25-jähriger erfolgreicher Arbeit im Vorstand und als Gesellenprüfungsausschussvorsitzender nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Stefan Schallert würdigte die Verdienste von Michael Klee und überreichte ihm ein Präsent und einen Blumenstrauß. Sein Nachfolger ist Michel Ickert.Im Rahmen der Innungsversammlung wurde die neue Onlineberatung zur Nachwuchsgewinnung der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein unter www.handwerk-mittelholstein.de vorgestellt sowie der Imagefilm der E-Marke des Zentralverbandes der Elektrohandwerke.