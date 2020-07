• Teil III: Kaufmännischer Teil (Wirtschaftslehre, Buchführung etc.)vom 17.08.2020 bis 29.04.2021• Teil IV: Arbeits- und Berufspädagogik Ausbildereignungsprüfungvom 09.08.2021 bis 22.11.2021* Teilnahme auch nur an Teil III oder IV möglich - Förderung d. Aufstiegs-Bafög.Der Unterricht findet jeweils am Montag und Donnerstag in der Zeit von 18 bis 21.15 Uhr (außer Ferienzeit) statt. Die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung (Teile I bis IV) berechtigt zur selbstständigen Ausübung eines Handwerks sowie zur Ausbildung von Lehrlingen und stellt nach wie vor den einzigen, bundesweit anerkannten Qualifikationsnachweis im Handwerk dar.Kreishandwerkerschaft Mittelholstein,Wasbeker Str. 351, 24537 NeumünsterTel. 0 43 21 / 60 88 10, Fax 0 43 21 / 60 88 33Weitere Informationen finden Sie auch unter:© Kreishandwerkerschaft Mittelholstein