Gewiss, Abstand halten wo möglich und die Einhaltung der Hygienevorschriften waren auch für das Handwerk selbstverständlich, aber gerade auf dem Bau ging es weiter. Auch der Reparatursektor war nicht betroffen, denn Wasserrohre, die undicht werden, oder elektrische Anlagen, die plötzlich nicht mehr funktionieren, müssen in Ordnung gebracht werden, egal, ob Corona oder nicht. Und, wer hat die tausende von Quadratmetern Acrylglas, die jetzt Läden und Büros bis hin zum Amtsgericht zieren, angebracht? Na klar, die Handwerker!Die Alternative heißt also: Eine Ausbildung im Handwerk, dabei schon ganz anständig verdienen und den Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen. Das wäre schon mal der erste Pluspunkt. Dann das breite Spektrum, das das Handwerk bietet: Frisur, Holz oder Metall, Hoch- oder Tiefbau, Kfz-Elektronik oder Mechatronik, hochkomplexe Maschinen oder einfache Werkzeuge, hier ist für jeden etwas zu finden; rund 130 Berufe stehen zur Auswahl. Und für den, der nach Höherem strebt, ist mit dem Gesellenbrief natürlich noch lange nicht Schluss, Meister, Techniker oder Ingenieur sind Ziele.Und: Im Handwerk ist Emanzipation schon lange Wirklichkeit. Hier zählt nur, was Eine oder Einer kann, nicht, ob er Mann oder Frau ist. Und, da Körperkraft durch innovative Technik mehr, als ausgeglichen wird, ist das Märchen von den männertypischen Berufen schon lange Geschichte.Die Auftragsbücher der Gewerke sind gut gefüllt und Fachkräfte mehr als gefragt!Da kann´s doch nur eins geben: Macht Euch schlau und nutzt die Beratungsangebote der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein unter www.handwerk-mittelholstein.de/bildung.html „Join the Team!“Wir wollen Zukunft gestalten – gemeinsam mit Euch!