Die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn entsendete aufgrund der gemeldeten Lage, ein größeres Aufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle.Bei Eintreffen wurde das gemeldete Lagebild bestätigt. Entgegen der ersten Meldung, konnten aber alle Insassen die Unfallfahrzeuge selbstständig verlassen.Es galt umgehend mehrere verletzte Personen medizinisch zu versorgen oder zu betreuen. Hierbei unterstützen Kamerad*innen der First Responder Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rickling, den Rettungsdienst. Die verletzten Personen konnten nach der Sichtung durch den Leitenden Notarzt und der medizinischen Versorgung in verschiedene Krankenhäuser nach Kiel, Hamburg, Lübeck, Bad Segeberg und Neumünster transportiert werden.Neben der Unterstützung bei der medizinischen Versorgung übernahmen die Kamerad*innen die Sicherstellung des Brandschutzes und das Abstreuen auslaufender Betriebsmittel. Weiter bereiteten die Kräfte eine Zuwegung für die auf dem Feld gelandeten Rettungshubschrauber vor.Die Bundesstraße 205 musste für die Dauer der Maßnahmen vollgesperrt werden.Zur Unfallursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.Bei diesem Einsatz zeigte sich wieder einmal die gute Zusammenarbeit zwischen den Rettungsleitstellen im Norden. Nach der Anforderung konnten Rettungskräfte aus den umliegenden Leitstellen schnell an die Einsatzstelle alarmiert werden, um die örtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen.Eingesetzte Kräfte:Freiwillige Feuerwehr Rickling Freiwillige Feuerwehr Klein Kummerfeld Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: ein Notarztwagen, vier Rettungswagen, Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Neumünster: ein Notarztwagen, drei Rettungswagen, Führungsdienst Rettungshubschrauber Christoph 12 Silblin Rettungshubschrauber Christoph 42 Rendsburg Rettungshubschrauber Christoph 29 Hamburg Polizei Segeberg und PinnebergKreisfeuerwehrverband Segeberg