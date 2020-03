Die COVID-19-Hotline des Infektionsschutzes des Kreises Segeberg ist am kommenden Wochenende nicht besetzt. Ein Grund dafür ist die aktuelle Lage im Kreisgebiet, die zum jetzigen Zeitpunkt als überschaubar bezeichnet werden kann. Deswegen nimmt vermutlich auch die Zahl der Anrufer*innen seit Beginn der Woche stetig ab.Waren es am vergangenen Freitag und Samstag noch fast 130 Anrufe, haben sie von Sonntag bis heute (Donnerstag) merklich nachgelassen. Dies steht sicher auch im Zusammenhang mit der rund um die Uhr geschalteten bundesweiten Telefonnummer der kassenärztlichen Vereinigung 116117 für Patient*innen, dem allgemeinen Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums 030-346 465 100 und dem Bürgertelefon des Landesgesundheitsministeriums 0431-7970001 (werktäglich von 8 bis 18Uhr). Daher wird der Infektionsschutz Segeberg ab Freitag, 14 Uhr, mittels einer Bandansage auf diese Telefonnummern verweisen.Die Telefon-Hotline des Kreises Segeberg ist am morgigen Freitag noch bis 14 Uhr zu erreichen, Montag bis Donnerstag dann wieder von 8 bis 16 Uhr und am Freitag kommender Woche von 8 bis 14 Uhr. Die Nummer: 04551-951 9833