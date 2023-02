„Wir möchten ein Fest der Liebe feiern, in Freud und Leid“, erklärt Kull. Ob Liebeskummer, lange Partnerschaft oder erste Frühlingsgefühle, was immer die Menschen in Sachen Liebe bewegt, kann hier Thema sein. Zunächst sollen die Besucher und Besucherinnen sich im Rahmen der Reihe „Suppe für die Seele“ im Vorraum der Anscharkirche austauschen. Vielleicht möchte jemand einen Liebesbrief vorlesen oder hat ein Gedicht dabei, vielleicht erzählt auch jemand eine eigene Liebesgeschichte.Wer mag, kann dann im zweiten Teil der Andacht lauschen und vortreten, um sich segnen zu lassen. „Ein Segen kann für Liebende Schutz sein, Trost, Begleitung oder Verheißung. Ob man nun dankbar ist oder sich danach sehnt. Und wer weiß, vielleicht lernt man ja sogar jemanden kennen“, hofft die Pastorin.Viele Menschen wüssten gar nicht mehr, dass der Valentinstag einen religiösen Hintergrund habe, schließlich gehe er zurück auf den Heiligen Valentin, Schutzpatron der Liebenden. „In der Bibel heißt es, dass die Liebe ebenso geheimnisvoll ist wie Gott selbst. Man muss sie leben und erleben“, erzählt Mirjam Kull. „Wir finden, dies ist eine gute Gelegenheit, der Liebe, egal welcher Art, in unserem Leben einen Raum zu geben.“Dafür wird die Anscharkirche passend geschmückt, Kantor Sven Thomas Haase sorgt für romantische Musik und auch ein Schluck Sekt wird kaltgestellt.Mehr als rote Blumen und Pralinen: Pastorin Mirjam Kull will die Liebe feiern© Stefanie Rasmussen-Brodersen