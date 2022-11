In Neumünster hat sich Radtke vor allem durch seinen Einsatz für die Diakonie Altholstein hervorgetan, wo er 13 Jahre lang ehrenamtlich Vorsitzender des Aufsichtsrates war. Zuvor nahm er dieses Amt bereits bei der Pflege Diakonie des ehemaligen Kirchenkreises Kiel wahr.„Mit all seinem Tun hat sich Dieter Radtke über die Maßen um das soziale Profil von Diakonie und verfasster Kirche verdient gemacht“, würdigte Bischof Magaard den Ausgezeichneten. Seine Erfahrung und sein Wissen habe er in mehr als 25 Ehrenämter eingebracht, darunter bei der Deutschen Seemannsmission.Auch Propst Stefan Block und Pröpstin Almut Witt vom Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein gratulierten in der Anscharkirche zur Verleihung der Bugenhagenmedaille.Foto © Mirjam Kull: Bischof Gothart Magaard, Dieter Radtke, Almut Witt, Stefan Block (v. l.) freuen sich über die Verleihung der Bugenhagenmedaille.