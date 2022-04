Bei diesem Pfingstlied stellt die Orgel, wenn man so will, das Wehen des Heiligen Geistes und das Wehen des Windes dar", erklärt Kantor Brand.Sowohl in seinem, als auch in den zehn weiteren Konzerten erklingt immer ein Werk von César Franck. Damit feiern die Organistinnen und Organisten den 200. Geburtstag dieses in Lüttich geborenen belgisch-französischen Komponisten. Davon abgesehen gleicht kein Konzert dieser Reihe dem anderen.Martin Hageböke unternimmt in der Kreuzkirche in Henstedt-Ulzburg einen musikalischen Spaziergang durch die Natur, wo ein eher sanftes Lüftchen von der Orgel her weht. Am Freitag, 13.Mai, um 19.30 Uhr erlebt das Publikum die Morgenstimmung von Grieg, hört den Kuckuck schlagen und beobachtet im zeitgenössischen Stück "Insektarium" von Andreas Willscher Bienen, Raupen, Nachtfalter und Ameisen.Mit Filmmusik aus "Fluch der Karibik" und "Hook" lässt in Neumünster der Organist Werner Parecker den Wind in die Segel fahren. Leinen los heißt es für dieses Konzert in der Katholischen St. Maria-St. Vicelinkirche am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr.Der Eintritt zu allen Altholsteiner Orgelkonzerten ist frei. So auch in Schönkirchen, wo Olga Zhukova am Sonnabend, 30. April, um 18 Uhr in der Marienkirche auftritt. Die Konzertorganistin überrascht mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Barock, Romantik und stiller meditativer Musik des Minimalismus.Eine steife Brise aus Norddeutschland weht den Besucherinnen und Besuchern der St. Jürgenkirche in Kiel entgegen. Kantor Falk Schneppat interpretiert dort am Freitag, 29. Mai, um 19.30 Uhr kraftvolle Werke norddeutscher Orgelmeister, unter anderem von Bruhns und Buxtehude.Das vollständige Programm der 12. Altholsteiner Orgelkonzerte fasst ein Heft zusammen, dass in allen Kirchen im Kirchenkreis ausliegt.Termine:Freitag, 29. April, 20 Uhr, Klosterkirche Bordesholm, Günter BrandSonnabend, 30. April, 18 Uhr, Marienkirche Schönkirchen, Olga ZhukovaSonntag, 1. Mai, 19 Uhr, Anscharkirche Neumünster, Sven Thomas HaaseFreitag, 13. Mai, 19.30 Uhr, Kreuzkirche Henstedt-Ulzburg, Martin HagebökeSonntag, 15. Mai, 17 Uhr, St. Birgitta-Thomas-Kirche Kiel-Mettenhof, Reinfried BarnettFreitag, 20. Mai, 18 Uhr. St. Maria-St. Vicelinkirche Neumünster, Werner PareckerSonnabend, 21. Mai, 20 Uhr, Maria-Magdalenen-Kirche Bad Bramstedt, Ulf LauenrothSonntag, 29. Mai, 19.30 Uhr, St. Jürgenkirche Kiel, Falk SchneppatFreitag, 3. Juni, 19 Uhr, Kirche Rickling, Marie Sophie GoltzSonnabend, 4. Juni, 17 Uhr, Michaeliskirche Kiel-Hassee, Yvette SchmidtMontag, 6. Juni, 18 Uhr, Vicelinkirche Neumünster, Karsten Lüdtke