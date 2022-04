"Wir hatten die Wahl zwischen zwei perfekten Bewerberinnen", findet die Vorsitzende des Kirchengemeinderates Beate Jentzen. "Als Quereinsteigerin in den Pastorinnenberuf ist Mirjam Kull auf der einen Seite Berufsanfängerin, aber gleichzeitig lebenserfahren und in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Das passt, denn wir wollen in Anschar einen Neuanfang machen."Bald schon soll wieder Leben in das Pastorat Am Alten Kirchhof 6 kommen. Mit ihrer Partnerin samt zwei Chinchillas und einer Katze wird Kull nach Neumünster ziehen. Wann genau sie ihren Dienst antritt, wird gerade geklärt.© privat