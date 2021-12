Wer an frischer Luft die Geburt Jesu feiern möchte, ist in Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Kisdorf richtig. Diese drei Kirchengemeinden laden auch zu Gottesdienste draußen ein. Sie sind nicht beschränkt, jeder kann kommen. Abstand und Maske sind jedoch selbstverständlich.Geimpfte und Genesene sind unter anderem in der Christuskirche Alvesloe unter sich. Die Zertifikate vorzeigen müssen Besucherinnen und Besucher auch am Eingang der Michaeliskirche in Kaltenkirchen, der Maria-Magdalenen-Kirche Bad Bramstedt und wenn sie in Kisdorf drinnen feiern möchten.In Schmalfeld sind die Gottesdienste an Heiligabend bereits ausgebucht. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde überträgt sie auch live im Internet via Youtube.Grundsätzlich gilt: Eine medizinische Maske ist im Gottesdienst mindestens erwünscht, meistens sogar verpflichtend.Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt14:00 Uhr, Open-Air- Familien-Gottesdienst, Pn. Lisa Schwetasch, 0 G15:00 Uhr, Open-Air- Familien-Gottesdienst, Diakon Robert Kopischke, 0 G16:30 Uhr und 18:00 Uhr, Christvesper, Pn. Anke Theuerkorn, 2 G23:15 Uhr, Christnacht mit Kantorei, Pn. Petra Fenske, 2 G mit AnmeldungEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg (Erlöserkirche)14:30 Uhr, 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, Familien-GD, P. Andreas Spingler, 3 G mit Anmeldung23:00 Uhr, Christnacht, P. Cornelius van der Staaij, 3 G mit AnmeldungEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg (Kreuzkirche)14:00 Uhr, Krippenspiel mit Kinder- und Jugendchor, P. Mathias Krüger, 3 G15:30 Uhr, Christvesper mit Jugendchor, Diakon Simon Rausch und Team, 3 G17:00 Uhr, Christvesper, P. Jürgen Schacht, 3 G23:00 Uhr, Christmette mit Kantorei, P. Mathias Krüger, 3 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Rhen14:00 Uhr, Krippenspiel für kleiner Kinder, Jugend-Team, 3 G mit Anmeldung15:00 Uhr, Krippenspiel für Grund- und Vorschulkinder, P. Frederik Beecken, 3 G mit Anmeldung16:30 Uhr, Familiengottesdienst, P. Frederik Beecken, 3 G mit Anmeldung18:00 Uhr, Christvesper, P. Cornelius van der Staaij, 3 G mit Anmeldung23:00 Uhr, Christmette, P. Frederik Beecken, 3 G mit AnmeldungEv.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen (Michaeliskirche)11:00 Uhr und 14:00 Uhr, Open-Air-Familien-Gottesdienst mit Mitmachkrippenspiel, Pn. Jannike Grosstück, 0 G15:30 Uhr, Familiengottesdienst, P. Dr. Tilman Fuß, 2 G17:00 Uhr, Christvesper, P. Dr. Tilman Fuß, 2 G23:00 Uhr, Christmette mit der Kantorei, Pn. Simone Pottmann, 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen (Christuskirche Alveslohe)15:30 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Simone Pottmann, 2 G17:00 Uhr, Christvesper mit Krippenspiel, Pn. Simone Pottmann, 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Kisdorf14:30 Uhr, Open-Air-Familien-Gottesdienst, Vikar Karl-Friedrich Bischoff, 0 G17:00 Uhr, Christvesper, Pn. Christiane Ellger, 2 G23:00 Uhr, Christmette, Pn. Christiane Ellger, 0 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Schmalfeld14:00 Uhr und 15:45 Uhr, Gottesdienst mit Krippenspiel, Team des Kinder und Jugendchores und P. Bernd Seidler (ausgebucht), online https://youtu.be/huvg6Fh3Q1Q18:00 Uhr, Christvesper mit Posaunenchor, P. Bernd Seidler, (ausgebucht)online https://youtu.be/Izrm-IUKVTUEv.-Luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt10:00 Uhr, Gottesdienst mit Gospelchor, Pn. Lisa Schwetasch, 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Rhen10:30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Pn. Miriam van der Staaij, 0 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg (Erlöserkirche)Kein GottesdienstEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg (Kreuzkirche)10:00 Uhr, Gottesdienst mit festlicher Musik, P. Jürgen Schacht, 3 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen (Michaeliskirche)11:00 Uhr, Wunschliedersingen, P. Dr. Tilman Fuß, 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen (Christuskirche Alveslohe)Kein GottesdienstEv.-Luth. Kirchengemeinde Kisdorf11:00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Pn. Christiane Ellger, 0 GEv.-Luth. Kirchengemeinde SchmalfeldKein GottesdienstGottesdienste 2. Feiertag 26.12.2021Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt10:00 Uhr, Gottesdienst, Pastor Jörg Möller-Ehmcke, Musik: Jana-Malena Kremers (Gesang) Heiko Kremers (Klavier), 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg (Erlöserkirche)10:00 Uhr, Gottesdienst in moderner Form, 3 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg (Kreuzkirche)10:00 Uhr, Gottesdienst mit weihnachtlicher Musik P. Mathias Krüger, 3 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Henstedt-RhenKein GDEv.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen (Michaeliskirche)18:00 Uhr, Jugendgottesdienst Ankerplatz, Pn. Jannike Grosstück, 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen (Christuskirche Alveslohe)09:30 Uhr, P. Dr. Tilman Fuß, 2 GEv.-Luth. Kirchengemeinde KisdorfKein GottesdienstEv.-Luth. Kirchengemeinde Schmalfeld10:15 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, P. Bernd Seidler, 0 G