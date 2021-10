Es basiert auf Interviews mit Geflüchteten wie Naomi, denen Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Stimme leihen. So kommt das Publikum ganz dicht an die einzelnen Persönlichkeiten, an ihre Gedanken und Gefühle heran. Es erfährt, dass Naomi eigentlich Fußball spielen und Tore schießen wollte. Wie sie ihre Heimat verließ in der Hoffnung, mit ihrer neugeborenen Tochter in Frieden leben zu können.Zu Wort kommen in diesem Stück auch Yassin aus Libyen sowie Menschen, die auf Seenotrettungskreuzern im Mittelmeer ihren Dienst tun.Die Mittelmeer-Monologe des Regisseurs Michael Ruf haben bundesweit für große Aufmerksamkeit gesorgt. In Neumünster endet die Tournee durch Schleswig-Holstein.Karten kosten 6 Euro, es gibt sie im Vorverkauf für 6 Euro im Weltladen, in der Buchhandlung Krauskopf, bei Trio oder direkt im Museum Tuch & Technik. Bei diesem Theaterabend gelten die 3G-Regeln.Naomi (Mitte) schildert ihre Erfahrungen: vom Aufbruch aus Kamerun, über das Mittelmeer, bis zur Ankunft in Deutschland. © Fabian Jung