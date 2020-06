„Wenn ich selbst mal eine Radwanderung mache, besichtige ich gerne die Kirchen am Wegesrand. Die Luxusvariante ist für mich, wenn ich dann noch die Orgel höre“, sagt die Kantorin. Deshalb geht sie nun mit gutem Beispiel voran und freut sich auf viele verschnaufende Vicelinradler. Natürlich darf man auch ohne Fahrrad in der Christuskirche vorbeikommen und lauschen. Und für alle die, die ihre Radtour an einem anderen Tag planen, bietet Zimmermann ein kleines privates Orgelkonzert außerhalb der Reihe an - auf telefonische Vorbestellung unter (04321) 25 17 631, versteht sich.Der Vicelinweg ist eine Rad-Rundtour von rund 100 Kilometern Länge. Am Weg liegen unter anderem Neumünster, Einfeld, Bordesholm, Kirchbarkau, Preetz und Bornhöved. Namensgeber der Radrunde ist der Heilige Vicelin. Der Missionar gilt als Gründer eines Klosters im 12. Jahrhundert, aus dem Neumünster hervorgegangen sein soll.Kirchenmusikerin Maike Zimmermann (hier an der Orgel der Kirche St. Maria-St. Vicelin) freut sich auf Radfahrer, die in der Christuskirche in Einfeld Station machen.