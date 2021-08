Neumünster | Kiek in!

Wir haben mit den Schülerinnen und Schülern des Internates der beruf-lichen Schulen eine Gruppe von Personen im Hause, die eines besonderen Schutzes bedarf. Im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht ziehen wir nur eine Maßnahme vor, die im Verlauf der nächsten Zeit sowieso allgemeingültig sein wird.“ sagt Torge Rupnow, Vorstand des Kiek in!. Im Einzelnen bezieht sich diese Maßnahme auf die Übernachtungen und alle Veranstaltungen des Hauses(inkl. Volkshochschule), die innerhalb der Räumlichkeiten stattfinden. Für die Teilnahme an Ver-anstaltungen müssen Personen ab Montag wieder ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnell-Tests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) mit-führen und vorlegen. Von einem Testergebnis sind ausgenommen: Personen mit einem Gene-senennachweis oder einem Impfnachweis (älter als 14 Tage). Ausgenommen von der allgemei-nen Testpflicht sind Kinder unter 6 Jahren und Schüler*innen.© Kiek in!