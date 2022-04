erzählt Geschichten, die aus der langjährigen Neugier für menschliches Verhalten und ihrer Beobachtung des täglichen Lebens inspiriert sind. In ihren Arbeiten werden die verspielte Form und die darauf farbenprächtig projizierten Grafiken zur Narration. Srinia Chouwdhury hat Kunst in Neu Delhi und Kalkutta studiert. Das Medium Keramik bietet ihr die Möglichkeit plastisch zu arbeiten, zu zeichnen und zu malen.lässt in ihren Arbeiten die Faszination für die Natur spüren. Ihre Objekte fließen frei durch Luft und Licht, als ob sie sich im Raum auflösen und in direkter Wechselwirkung mit der Umgebung stehen. Jahrelange experimentelle Forschung und viel Geduld haben sie zu den schwerelos wirkenden Keramiken geführt. Sie studierte an der staatlichen Kunstakademie Weißrusslands in Minsk und wurde international bereits mehrfach ausgezeichnet.Es lohnt sich außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten (mi 14-17 h, do 14-19 h, fr 10-12 h) z.B. auch mal am Wochenende im Keramikkünstlerhaus vorbeizukommen, um den beiden Künstlerinnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.