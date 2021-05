„Was in Neumünster im Rahmen der Bundesnotbremse erfolgt, ist nicht nur realitätsfern, sondern schadet der Akzeptanz und dem Vertrauen in die Politik!“ , so der Landesvorsitzende Max Mordhorst. „Für uns Junge Liberale sei klar,“ so Mordhorst weiter, „dass es für den Erfolg bei der Pandemie-Bekämpfung der Akzeptanz in der Bevölkerung bedarf: Solche skurrilen Auswirkungen kann man niemandem erklären. Ganz nebenbei erzeugt man dadurch auch Umwege, die ohne jeden Beitrag für ein niedrigeres Infektionsgeschehen klimaschädlich sind.“