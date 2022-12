Cole Chandler ist einer dieser rar gesäten Sänger alten Schlags, ein echter Crooner, dem moderne sängerische Manierismen fremd sind. Sein Stil orientiert sich an den großen Sängern der 40er - 60er Jahre, wie Tony Bennett, Mel Tormé oder Frank Sinatra.Seine Begleiter zählen seit Jahrzehnten zur Crème des (nord)deutschen Jazz:Rainer Schnelle am Piano,Gerold Donker am Bass undMartin Thissen am Schlagzeug.Songs von Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin u.v.a. Das NDR-Fernsehen meinte: „Cole Chandler klingt nach Chicago. Cole Porter und George Gershwin hätten ihre Freude an diesem Quartett!“"Foto: ©Nicolo Kramer