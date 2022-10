Das Trio existiert schon seit 1999 und war im Jahr 2014 auch schon einmal in der Musikbücherei zu hören. Es konnte sein Publikum damals begeistern und wird es auch mit seinem neuen Programm mitreißen. Die Musik dieses Trios unterscheidet sich von anderen Jazztrios insbesondere dadurch, dass es sich auf Melodien und Songs fokussiert. Die vertonten Gefühlsbilder beschwören die glücklichen, unbeschwerten Momente des Lebens. Mal nostalgisch und verträumt, dann wieder grenzenlos optimistisch scheint die Musik die Zwangspause der letzten Zeit musikalisch in eine Zeit der Zuversicht und Leichtigkeit zu transportieren. Bei all den gegenwärtigen negativen Ereignissen in der Welt wird hier die Möglichkeit gegeben sein, einen Ausflug in die Toskana mit zu erleben, denn dort in der malerischen italienischen Region Friuli Venezia wurde diese besondere CD aufgenommen.Karten zu diesem herausragenden Konzert können in der Musikbücherei und bei Trio,Kuhberg 20, zum Preis von 20 Euro im Vorverkauf erworben werden.