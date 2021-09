Aufgrund der Pandemie, musste es abgesagt werden. Nun stehen zwar immer noch weniger Plätze als unter normalen Bedingungen zur Verfügung, das soll der Freude an Livemusik aber keine Einschränkung mehr sein. Mit dem Clasen-Köhler Quartett holt der Jazz-Club eine Gruppe nach Neumünster, die sozusagen aus der Nachbarschaft kommt und so noch nicht in unserer Stadt aufgetreten ist, die es aber in sich hat. Seit mehr als 30 Jahren spielen Gesche Clasen (Querflöte), Jens Köhler (Gitarre) und Harry Kretzschmar ( Kontrabass) zusammen. Neuerdings gesellt sich Markus Zell (Schlagzeug) dazu. Die Band klingt frisch, faszinierend, transparent und dabei immer swingend. So finden sich in ihrer Musik Anklänge an bekannte Musiker wie Kenny Burell, Wes Montgomery, Nat Adderley oder auch Miles Davis. Alleine das ist schon ein Garant dafür, dass mit dieser Melange von Cool und Soul Jazz purer Jazz geboten wird.Der Jazz-Club weißt darauf hin, dass das Konzert ohne Pause gespielt werden wird und dass die Notwendigkeit der drei G-Regel besteht (jeder Besucher muss geimpft, genesen oder getestet worden sein). Die Karten können in der Bücherei zum Preis von 15 Euro erworben werden, hierbei müssen die Kontaktdaten erhoben werden. Die Eintrittskarten aus dem vergangenen Jahr können in diesem Jahr nicht mehr berücksichtigt werden, dies gilt auch für das Konzert im November mit Roman Rofalski. Sollten nicht alle Karten im Vorverkauf benötigt werden, gäbe es ab 19:00 Uhr an der Abendkasse evtl. noch die Möglichkeit eine zu erstehen.© Clasen-Köhler Quartett