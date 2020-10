„Ich wollte eigentlich etwas anderes werden“, erzählt der 36-jähriger Stadthäger(+3) beim Telefoninterview: „Techno-DJ oder Rockstar.“ Er hat früh in einer Rockband gespielt, Keyboards und ein bisschen Gesang; er ist beim „Pflastertrubel“ aufgetreten, auf einigen regionalen Festivals – und dann kam eine Bitte an die Band: „Könnt ihr nicht mal auf einem Geburtstag spielen? So als Hintergrundband?“ Und die klassische Hintergrundmusik für eine Feier, das ist und bleibt wohl auch der Jazz, mit all seinen seit Jahrzehnten gut abgehangenen Standards.Er komme aus einer musikalisch interessierten Familie, erzählt Rofalski, alles musikalische Laien. Aber eine gewisse Rolle habe sie doch gespielt, die Musik. Dennoch: Für eine Ausbildung nach dem Abitur stand sie eigentlich nicht zur Debatte. Lieber wäre den Eltern etwas Grundsolides gewesen, Jura etwa. „Und es hat dann auch ein bisschen gedauert“, erzählt Rofalski, „bis sie sich mit dem Gedanken angefreundet haben, dass der Sohnemann nun Musik studieren wird.“ Sie hätten ihn dabei konsequent und immer unterstützt, sagt Rofalski und ergänzt lachend: „Dafür, dass ich der erste Künstler in der Familie bin, hat sie das wirklich mit Fassung getragen.“100 Jahre MusikbibliothekVirtuoser Jazz in klassischer Form