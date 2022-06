Der Jazz-Club Neumünster e. V. freut sich in diesem Jahr wieder die beliebte Swing-Party anbieten zu können. Am Freitag, dem 24. Juni 2022 wird es auf der Waldbühne am Stadtwald, Hansaring 177, ab 19:00 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr) zum Preis von 15 € erneut die mitreißende Show einer der erfolgreichsten Formationen Norddeutschlands zu erleben geben.Die „Sultans Of Swing“: Das sind acht Musiker, acht Solisten und vor allem acht Individualisten, die in Neumünster eigentlich nicht mehr vorgestellt werden müssen.Unter der Leitung von Jens „Doc“ Köhler, der für die Raffinesse und Harmonik mit viel künstlerischem Geschick die Truppe oft wie eine komplette Bigband klingen lässt und selbst die Gitarre spielt, arbeiten vier Bläser und eine Rhythmusgruppe. Heraus kommt eine Musik, die in den letzten Jahren zunehmend beliebter wurde. Die Sultans entstauben den Swing und machen heute eine Musik, die über alle Altersgrenzen hinweg zum Mitswingen, zum Füßewippen und zum Tanzen einlädt. Beim Thema Swing macht ihnen keiner was vor. Count Basie, Duke Ellington, Frank Sinatra oder Glenn Miller, alle großen Stars dieser belebten Zeit finden sich im Musikprogramm wieder.Das Publikum in Neumünster kann sich endlich wieder auf einen sommerlichen Abend OpenAir und Live freuen! Natürlich ist mit der Wittorfer Brauerei auch ein Garant für ein kühlendes Getränk dabei, für das leibliche Wohl ist gesorgt und für norddeutsche Skeptiker sind riesige Sonnenschirme aufgespannt, die auch gelegentliche Tropfen abfangen können.Karten zu dieser Veranstaltung sind bei Trio Kuhberg 20, in der Wittorfer Brauerei, Wrangelstr. 12 und an der Abendkasse für 15 € zu erwerben.