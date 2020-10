Leider konnten nicht alle Interessenten eine Karte erhalten, da es nur eine recht begrenzte Anzahl von Plätzen geben konnte. Für die kommenden Wochen und Monate hat der Jazz-Club beschlossen, nur noch die Veranstaltungen durchzuführen, die relativ sicher und gefahrlos in dieser schwierigen Zeit durchzuführen sind. Im Oktober und November wird es Konzerte geben, das traditionelle Weihnachtskonzert am 1. Weihnachtstag muss aber zum ersten Mal ausfallen. Leider ist es hierfür nicht möglich, die passenden Bedingungen zu schaffen.Am 22. Oktober wird es um 20 Uhr im Theater der Stadt einen sehr bedeutenden Auftritt des Ulf Meyer/ Martin Wind Quartetts geben. Eigentlich sollte das Konzert mit dem Publikum gemeinsam auf der Bühne stattfinden. Dann wären aber niemals die notwendigen Abstände einzuhalten. Also findet die Veranstaltung nun im großen Theatersaal statt. Natürlich wird es auch hier große Abstände zueinander geben und alle Hygieneregeln werden eingehalten. Dadurch gibt es aber auch für dieses Konzert nur eine deutlich reduzierte Platzanzahl. Es sind noch Karten vorhanden! Die Karten sind im Kulturbüro der Stadt zu erhalten. 20:00 Uhr, Theater der Stadt Kartenverkauf: Kulturbüro (942 3316)Am 27. November wird es in der Bücherei in unserer Reihe der Piano-Solo Konzerte einen Abend mit dem großartigen Pianisten Roman Rofalski geben. Er wird dann vor maximal 50 Zuschauern in der Musikbücherei ein Konzert zwischen Jazz und Klassik bieten. Hierzu sind ebenfalls noch Karten vorhanden, die ausschließlich in der Bücherei der Stadt zu erhalten sind. 20 Uhr, Stadtbücherei Neumünster Kartenverkauf: Stadtbücherei (942 3703)BillyTest, Ulf Meyer, Martin Wind, Alex Riel © Stefanie Oeding