Das Repertoire der Beatles wurde gesichtet und darauf überprüft, was wohl am besten für ein Trio bearbeitet werden kann. Welche Songs eignen sich und können sich auch mal vom originalen Arrangement entfernen. Die Zuschauer/hörer dürfen gespannt sein, wie „Eleanor Rigby“, „Back in the USSR“, „Let it be“ und andere Klassiker der Beatles sich im Funky-Kleid, mit Latin-Note oder auch sonst verwandeln können.Walter Fischbacher, der seit fast dreißig Jahren in New York lebt, hat für das brandneue Album 10 Songs ausgewählt und arrangiert. Er wird seine Interpretationen am Flügel, in dem kleinen und schon fast intimen Rahmen der Musikbücherei, unterstützt von Ulf Stricker am Schlagzeug und Petr Dvorsky am Bass vorstellen. Auch Star Drummer Ulf Stricker ist in der Vergangenheit schon bei den Konzerten dabei gewesen und hat mit seinem engagierten Spiel viele Freunde gefunden. Der tschechische Bassist Petr Dvorsky ist einer der gefragtesten Bassisten in seiner Heimat, aber auch international hat er schon einige Erfahrung.Der Jazz-Club Neumünster e. V. verspricht ein Konzert, bei dem das Phishbacher Trio Beatles Songs auf eine tief vertraute und gleichzeitig bezaubernd frische Art erklingen lassen wird.Karten zu diesem Konzert gibt es in der Buchhandlung Trio Kuhberg 20 und in der Musikbücherei Neumünster, Wasbeker Str. 14-20, zum Preis von 15 EuroClaudia Fischbacher