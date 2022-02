Die in Korea geborene Pianistin, die seit 25 Jahren in Stuttgart lebt, versteht es hervorragende Musikerinnen um sich zu scharen und dabei Raum zu geben für musikalische Entwicklung.„Jazz bedeutet für mich Freiheit und er macht mich glücklich“ sagt sie mit leicht schwäbischem Akzent. Und sie teilt dieses Glück mit ihren Mitstreitern Joel Locher (bass) und Mareike Wiening (drums). Locher, der von Drum-Legende Alex Riel auf eine Stufe mit Weltklassebassisten wie Niels- Henning Ørstedt Pedersen gestellt wird, hat seinen ganz eigenen Sound entwickelt. Intensiv, präsent und dennoch unaufdringlich bereichert er das Trio mit seinem druckvollen Spiel.Mareike Wiening ist mit ihren 34 Jahren bereits eine international gefragte Drummerin.Nach Studienaufenthalten in New York und Copenhagen, wo sie u.a. von Steve Coleman unterrichtet wurde, lebt sie nun wieder in Köln. Mit ihrem New Yorker Quintett tourte sie durch Europa und nahm die CD „Metropolis Paradise“ quasi nebenbei auf. Als eigenständige Musikerin, die auch komponiert und arrangiert, ist sie im Trio von Gee Hye Lee die treibende Konstante, setzt eigene Akzente und entlockt den Drums ihre eigene Melodie.Das Gee Hye Lee Trio auf der Theaterbühne des Theaters in Neumünster hat das Potential auch seine Gäste mit Jazz „glücklich“ zu machen.Karten zu diesem besonderen Erlebnis gibt es im Kulturbüro, Kleinflecken 26 zum Preis von 20 €. Eventuell wird es auch noch Karten an der Abendkasse geben. Die Veranstaltung wird nach den gültigen Coronaregeln durchgeführt. 2 G ist also wahrscheinlich noch nötig.©Wolf-Peter Steinheißer