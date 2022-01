Nachdem der Jazz-Club schon seit mehr als 2 Jahren versucht mit dieser Gruppe ein Konzert zu veranstalten, soll es nun endlich klappen. Die Steve Cathedral Group mit Steffen Münster an der Gitarre , Felix Meyerle am Klavier, Sebastian Nöcker am Bass und Dominik Müller am Schlagzeug wird ungewohnte Klänge in die Bücherei bringen.Auf ihrer ersten CD „ Distant Lights“ 2015 machten sie ihre Vorliebe für Jazz-Rock-und Bluesnoten deutlich, da war es kein Wunder, dass sie 2018 den Pop-und Rockpreis erhielten.Jetzt stellen sie in Neumünster ihr neues Album „Rusch Hour“ vor. Die Band reizt voller virtuoser Spielfreude die Grenzen der zeitgenössischen Jazz-Fusion aus. Fast ausschließlich eigene Songs aus der Feder des Bandleaders und Gitarristen Steffen Münster werden von diesen großartigen Musikern souverän in Szene gesetzt. Mit eingängigen Melodien und Rhythmen, die zwischen geradem Rock und verschachteltem Jazz pendeln, gelingt der Steve Cathedral Group eine beeindruckende Mischung aus Jazz, Rock und Pop- wobei sie sich aus den genannten Genres jeweils das Beste herauspicken: ihr Musik ist smart, aber nicht verkopft.Die Steve Cathedral Group erzählt musikalische Geschichten, die dem Hörer stets Raum für eigene Interpretationen gibt. Die Stücke bleiben im Ohr.© Alexander Wunsch