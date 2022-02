Nun beginnt ein anderer Abschnitt. Die neuen Gesellen sollten jetzt großen Wert auf ihre Weiterbildung legen. Viele neue Wege können beschritten werden. Denn die Grundlage mit der bestandenen Gesellenprüfung ist gelegt.Hiermit richtet die Innung noch einmal die herzlichsten Glückwünsche an alle Junggesellen und wünscht ihnen für die weitere berufliche, wie auch private Zukunft alles Gute.Gesellen im Winter 2021/2022 der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Neumünster:Ömer Elmaci, LOHSE GmbH & Co. KG Heizung und Sanitär, NeumünsterMichel Niklas Neelsen, Eckhart Lampe GmbH & Co KG, NeumünsterKay Nicklaus, Tietgen-Haustechnik GmbH, NeumünsterMarcel-Dominik Paech, Struck Heizungs- und Sanitärbedarf GmbH, NortorfSascha Pfob, Struck Heizungs- und Sanitärbedarf GmbH, NortorfKevin Schmidt, Tietgen-Haustechnik GmbH,NeumünsterSaeed Sedegi, HLS-Schönberg GmbH, GroßenaspeShaban Sylejmani, Efendi Temelli Installateur- und Heizungsbauerbetrieb, NeumünsterCihan Tas, Tietgen-Haustechnik GmbH, NeumünsterLeon Maurice Werth, LOHSE GmbH & Co. KG Heizung und Sanitär, NeumünsterMuhammed Feyzullah Yilmaz, LOHSE GmbH & Co. KG Heizung und Sanitär, NeumünsterDie neuen Junggesellen der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Neumünster