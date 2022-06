Imke Gerdes und Jan-Christoph Mohr haben sich viel Zeit gelassen für die feinstenmusikalischen Nuancen, für die Kleinigkeiten in den Texten, für die Farben in denArrangements. Herausgekommen ist ein Album, dass die sowieso schon große stilistischeBandbreite dieses Projekts noch einmal auf ein neues Niveau hebt: Country, Jazz, Musical,Rock, alles in einem übergeordneten Popgewand, so richtig weiß man gar nicht, wie man eseinordnen soll. Was aber geblieben ist, um es mit den Worten eines Veranstalters zubeschreiben: „Es ist anspruchsvolle Popmusik herausragend präsentiert.“ Und nie am Ohr desPublikums vorbei. Imke Gerdes und Jan-Christoph Mohr schaffen es, Musik für und von sichselbst für andere zu schreiben.Am 11.6. können Musikinteressierte beim Releasekonzert mit sechsköpfiger Band endlich ins neue Album reinhören.Bei Regen weichen wir in die Aula der Alexander-von-Humboldt-Schule aus.Tickets für 10€ gibt es unter tickets@imkeandj.comOlaf Malzahn