Infos zu imkeandJ: Finest Acoustic Music. Zwei Köpfe, eine Vision: gute Songs schreiben. Zeitlos. Handgemacht. Nichts für einfach mal so, aber auch nichts, was an den Menschen vorbeigeht. Jeder Song eine Welt. Jeder Text eine Geschichte. Für Seele und Verstand. Für Ohr und Herz. Zwei Instrumente, eine Stimme, viel zu erzählen.2020 feierten imkeandj ihr 5jähriges Bühnenjubiläum. Ungefähr 100 Auftritte haben Imke Gerdes und Jan-Christoph Mohr seit dem 5. Juni 2015 gespielt: im Duo, Trio, mit ihrer gesamten Band, in Wohnzimmern, auf großen Festivalbühnen, mal leise, mal laut. Zwei Alben sind inzwischen produziert und tausendfach verkauft und gestreamt, das dritte ist in Arbeit und es ist nicht abzusehen, dass die beiden Künstler müde werden, neue Songs zu schreiben und das Projekt voranzutreiben. Im Gegenteil: fast scheint es, als würden sich die zwei mit jedem Auftritt weiter verzahnen, auch die feinsten musikalischen Nuancen des anderen auf- und übernehmen, um sie dann auf eine Reise zu schicken. Die sowieso schon große stilistische Bandbreite des Projekts hat sich seit dem ersten Album noch einmal erweitert. Eines aber ist geblieben: die Liebe und Nähe zum Publikum und der unbedingte Wille, einfach gute Songs zu schreiben.Die Musiker, mit denen imkeandj touren, haben an weit über einer halben Million verkaufter Alben mitgewirkt und als Musiker mit Größen wie Clueso, Thomas D. oder Nils Landgren gearbreitet, spielen ebenso erfolgreich in Bigbands wie in Rockcombos oder klassischen Orchestern. Für imkeandj ein absoluter Vorteil, bedienen sich die Songs doch an vielen musikalischen Genres. Ein Credo beim Songwriting für imkeandj ist immer, dass ein guter Song sowohl nur mit einer Gitarre in der Hand als auch mit einer großen Band funktionieren sollte. Das zahlt sich hier aus: intim als Duo oder Trio mit Saxophon, als Quartett oder mit allen fünf, die Band ist so flexibel wie die Songs. imkeandj lieben ihre Begleitmusiker ebenso wie ihre Songs: sie sind ein Teil von allem, sie gehören dazu, jeder einzelne bringt seine Geschichte ein, seine Farbe. Jede Besetzung hat ihren Charme und diese Musiker wissen ihn zu nutzen.Tickets unter: www.imkeandj.com Die Veranstaltung findet unter 2G Bedingungen statt!