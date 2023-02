„Wir sind überzeugt, dass die klassische Architektur der Halle in Kombination mit dem modernen Forum und die angebotene Kunst eine beeindruckende Atmosphäre erzeugen werden“ führt Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen, aus. Rund 150 Künstlerinnen, Künstler und Galerien werden sich auf 4.000 m² Hallenfläche präsentieren. Im vergangenen Jahr waren es 108 Ausstellerinnen und Aussteller. Die HOLSTENART ist damit ausgebucht.Diese deutliche Steigerung erfreut auch Dirk Ralfs, Entwickler und künstlerische Betreuer der Messe und Gründer der Neumünsteraner Künstlergruppe Kunst & Bündig „Mich begeistert die noch einmal gesteigerten Vielfalt und Qualität der Anbieter. Viele „Neue“ werden für ein Klima der Kunstleidenschaft sorgen, Malerei, Fotografie und Skulpturen sind in noch größerer, bunter Abwechslung zu sehen.“ Der Eintrittspreis von 5 Euro für Erwachsene bzw. 3 Euro für Schüler und Menschen mit Handicaps bleibt auch für die zweite Auflage der HOLSTENART bestehen. Ein Euro je gelöster Eintrittskarte wird zum Zwecke der frühkindlichen Musikerziehung an die Musikschule Neumünster gespendet.Foto: ©HOLSTENART-KUNSTMESSE – Henry Schulz