Die Veranstaltung wird seit jeher von den Mitinitiatoren – den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, dem Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund – partnerschaftlich unterstützt.Auf der „OUTDOOR jagd & natur” dreht sich alles um unser wichtigstes Gut – die NaturWas wäre eine Outdoormesse ohne Informationen über unsere Umwelt? Wie schön und beeindruckend unsere Natur sein kann, zeigt zum Beispiel die Green Screen-Tour auf unnachahmliche Art und Weise: Am 14. April 2023 heißt es um 17 Uhr Licht aus, Film ab: Besucher dürfen sich auf eine Zusammenfassung der besten Naturfilme aus 2022 freuen! Beeindruckende Naturerlebnisse lassen sich aber auch direkt vor unser Haustür erleben: Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald informiert in Halle 5 Interessierte über einen der größten Schätze unseres Landes: den Wald! Dort erfahren sie alles Wissenswerte über den Schutz unserer Wälder und die Aufgabe, möglichst viele Menschen für dieses einmalige und kostbare Biotop zu begeistern – und das treibt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nun schon seit 75 Jahren an! Auch Event Nature versucht vor allen Dingen junge Menschen für unsere Natur zu begeistern und bietet Naturbildung, Waldpädagogik und Naturschulprojekte an. Wenn die kleinen Besucher einmal mit Naturmaterialien basteln möchten, sind Eltern am Stand des Erlebniswaldes Trappenkamp an der richtigen Stelle. Wer es allerdings etwas ruhiger mag und die Natur entspannt genießen möchte, kann sich über komfortables Camping, dem Glamping, aber auch über Dachzelte und Wohnmobile informieren. Wie Menschen vor vielen Jahrtausenden mit und von der Natur gelebt haben, erfährt man im Steinzeitpark Dithmarschen. Dort wird sehr anschaulich das Leben von früher dargestellt. Auch der Tierpark Neumünster ist vor Ort und präsentiert, was im Tierpark erlebt werden kann und was man dort über Tiere lernen kann. Ein echter Blickfang wird die traditionelle Jurte der Pfadfinder aus Neumünster. Sie informieren über die Aktivitäten der Pfadfinder in der Natur und bieten die Möglichkeit, Knoten zu erlernen. Und wer den Blick in die Ferne liebt, der ist bei den Anbietern von Hochsitzen an der richtigen Stelle.Rund 80 Prozent aller Nutzpflanzen der Erde benötigen Insekten (z.B. Bienen oder Hummeln) als Bestäuber. Obstbäume tragen nur dann Früchte, wenn sie vorher von Bestäubern angeflogen werden. Ohne diese eifrigen Pollensammler würde unsere Welt anders aussehen und allein aus diesem Grund brauchen Bienenvölker unseren persönlichen Schutz. In Halle 5 steht für Besucher das Infomobil des Landesverbandes der Imker Schleswig-Holsteins und Hamburgs bereit, um vor Ort mit Imkern ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich bietet der Verband Vorträge zum Thema „Bienenhaltung – heute und morgen” an. Anmeldeinformationen für diesen Vortrag und weitere Fortbildungsangebote auf der Messe finden Sie unter „Veranstaltungsprogramm“ auf der OUTDOOR-Webseite: www.outdoor-holstenhallen.com Das Konzept der 7. „OUTDOOR jagd & natur” heißt auch in diesem Jahr wieder: entdecken, informieren und ausprobieren! Und es gibt viel zu erkunden vom 14. bis zum 16. April 2023 auf dem Messegelände der Holstenhallen in Neumünster: Ob es die Landespflanzenbörse des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein ist, auf der Hobbygärtner gegen eine kleine Geldspende Sträucher und Gewächse für dem heimischen Garten erwerben können oder der farbenfrohe Blumenmarkt des Pfauenhofs Neumünster – dort finden alle Pflanzenliebhaber ihre Lieblinge! Mobilität wird großgeschrieben: So stehen im Außengelände ein Kanubecken und ein Geländewagenparcours zur Verfügung. Wie fährt sich ein Ford Ranger oder ein Ford Kuga Allrad auf unwägbarem Gelände? In welchem Kanu sitzt es sich im besten? Einfach ausprobieren. Zudem finden Besucher in Halle 5 und auf dem Freigelände High-Tech-Fahrräder und angesagte E-Bikes – kostenlose Testfahrten inklusive! Einmal mit dem Bogen schießen – auch darin können sich Große und Kleine versuchen. Für Kinder gibt dazu das Angebot von Bogensport Hegger in Halle 5. Erwachsene können die faszinierende Jagd mit Pfeil und Bogen eher am Stand des Dänischen Jaegerforbund im Forum ausprobieren! Auch der Landessportverband Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr wieder mit seinen Bewegungsmodulen vor Ort: Hüpfburg, Bungee-Run, Kletterturm, Sportmobil (mit vielen Spielen und Bewegungsangeboten) – das Aktionshighlight für Kinder und Jugendliche. Und wer es etwas gemütlicher mag, den locken bestimmt die Strandkörbe und Gartenmöbel in Halle 5 und auf dem Freigelände. Die „OUTDOR jagd & natur“ bietet Ideen und Inspiration rund ums Draußensein.