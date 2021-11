Nach langer Zeit des „Lockdown“ freuen sich die Hochzeitspaare und die Aussteller gemeinsam auf einen gelungenen Neustart!Neueste Trends, Ausgefallenes, jede Menge Anregungen und inspirierende Modenschauen auf großer Showbühne. Am 13. und 14. November 2021 machen wir das schöne, neue Foyer und das Forum der Halle 1 auf knapp 2.000 Qm zum Mekka der Liebenden und all derer, die ein unvergessliches Fest planen.Gut 50 Aussteller aus vielen hochzeitsnahen Branchen präsentieren außer zum Thema Hochzeit auch viele Trends und Ideen, die generell mit dem Thema Festorganisation zu tun haben.Freuen Sie sich auf eine für Neumünster einzigartige Angebotsvielfalt über Braut-, Herren- und Abendmode, Accessoires, Schmuck, Hochzeitsreisen, Dekoration, Gastronomie und Hotellerie, Frisurentrends und aktuelles Styling, weiße Tauben, Oldtimer, Druckereien, Fotografen, Musiker und DJ‘s, Trauredner, Weddingplaner, Angebote für den Junggesellen-Abschied und vieles mehr.Publikumsmagnet werden an beiden Messetagen die aufwendigen Modenschauen auf großer Showbühne sein. Zusätzlich gibt es ein spritziges Bühnenprogramm mit viel Unterhaltung!Der Eintritt zur Messe erfolgt unter der Maßgabe 3G. Zutritt haben also nur vollständig geimpfte, genesene und negativ getestete Personen (maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder 48 Stunden alter PCR-Test). Kinder unter sieben Jahren benötigen keinen Test.Messedaten „Herz an Herz“ Neumünster:Sa., 13.11.2021 – 11:00 bis 17:00 Uhr (Modenschau um 12 | 13:30 | 15 Uhr)So., 14.11.2021 – 11:00 bis 17:00 Uhr (Modenschau um 12 | 13:30 | 15 Uhr)Eintritt € 5,00 (Kinder bis 12 Jahre in Begleitung Erwachsener sind frei)Das Parken an den Holstenhallen ist für Besucher der Hochzeitsmesse kostenfrei!Holstenhallen NeumünsterJustus-von-Liebig-Straße 2-424537 NeumünsterAktuelle Informationen zur "Herz an Herz" finden Sie immer unter: www.facebook.com/HochzeitsmesseLuebeck und www.herz-an-herz-messe-nm.de Modenschau auf der Messe Herz an Herz