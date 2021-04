Da alleinig der Inzidenzwert einer Region bestimmend ist, sind angepasste Schutz- und Hygienekonzepte für Veranstaltungen nicht mehr in dem Maße relevant. Verschiedene Faktoren wie die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes oder der Stufenplan des Landes Schleswig-Holstein lassen keine Planung für Veranstaltungen in den nächsten Wochen zu.„Wir bedauern sehr, die OUTDOOR jagd & natur und die NordGrill nach der Verschiebung auf den 25. – 27. Juni bzw. 26. Juni 2021 absagen zu müssen.Die nächste OUTDOOR findet vom 8. – 10. April 2022 statt, die nächste NordGrill am9. April. Wir freuen uns, Besucher, Aussteller und unsere Partner dann wieder begrüßenzu können und wünschen allen bis dahin alles Gute!“, so Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen.