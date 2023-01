Die Veranstaltung wird seit jeher von den Mitinitiatoren – den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, dem Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund – partnerschaftlich unterstützt.Zahlreiche Jäger nutzen die „OUTDOOR jagd & natur”, um sich bei den Ausstellern über Trends und Entwicklungen in den Bereichen Waffen, Optiken und Zubehör zu informieren. Schließlich ist diese Messe die erste Publikumsveranstaltung, auf der Jahres-Neuheiten aus dem jagdlichen Bereich käuflich erworben werden können! Doch die Naturplattform bietet den Besuchern weitaus mehr: Die einmalige Gelegenheit für persönliche Treffen und den Austausch unter Gleichgesinnten – so zum Beispiel am Stand der dänischen Jäger von Danmarks Jægerforbund beim jagdlichen Bogenschießen! Die teilnehmenden Jagdverbände nutzen die „OUTDOOR jagd & natur”, um ihre Mitglieder und interessierte Besucher vor Ort über Hege und Pflege in den Revieren zu informieren. Auch der Landesjägertag des LJV Schleswig-Holstein findet am 15. April 2023 wieder in den Holstenhallen statt. An allen drei Tagen haben Besucher außerdem die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung auf Deutsch und Dänisch die Trophäenschau des LJV Schleswig-Holsteins zu bestaunen und dabei zu erfahren, was Geweihe und Gehörne über die Lebensweise unserer Wildtiere im Norden aussagen. Und da Jäger und Hunde im Revier ein wichtiges Gespann bilden, dürfen die Vorführungen der zahlreichen jagdlichen Hunderassen in Halle 1 nicht fehlen. Sie sind ein echtes Messe-Highlight nicht nur für Jäger.Wer sich lieber an Seen, Flüssen oder der Küste seine Zeit mit der Angel in der Hand vertreibt, findet auf der „OUTDOOR jagd & natur” nicht nur Aussteller für Angelgerät und Zubehör, sondern auch kompetente Ansprechpersonen des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein, die über Besatzprogramme, Artenschutzprojekte und unterschiedliche Landesverbandsgewässer informieren. Wer aktiv werden möchte, kann in Halle 4 sein Geschick beim Casting, dem Werfen auf eine spezielle Zielscheibe, unter Beweis stellen.Norddeutschlands beste Grillteams treffen sich auf der NordGrill – der 4. Grillmeisterschaft Schleswig-Holsteins! Am 15. April 2023 wird im Rahmen der „OUTDOOR jagd & natur” um die Wette gegrillt, um sich die Teilnahme an den Deutschen Grillmeisterschaften der „German Barbecue Association” (GBA) in Fulda zu sichern. Dafür müssen die Teilnehmer mehrere Gänge zubereiten, die von einer Jury bewertet werden. Für Besucher besteht die Chance, den Grillteams über die Schulter zu schauen und einige Tipps und neue Rezepte mit nach Hause zu nehmen. Noch sind nicht alle Startplätze vergeben. Wer Lust hat, mitzugrillen, meldet sich einfach über: www.nordgrill.sh Auf der Showbühne kommen vom 14.-16. April auch die Grillninjas zum Einsatz. Zusammen mit der Grill-Ex-Vizeweltmeisterin Bettina Seitz grillen die Kids leckere Gerichte, entdecken gesunde Lebensmittel aus der Region und begeistern so Kinder und Zuschauer fürs Kochen und Grillen.Was wäre eine Outdoormesse ohne den Hauptdarsteller – die Natur? Immer mehr Menschen zieht es nach Draußen, um sich vom Alltag zu erholen und neue Energie zu tanken. Wie schön und faszinierend unsere Natur sein kann, zeigt die Green Screen-Tour auf einmalige Art und Weise: Am 14. April 2023 heißt es um 17 Uhr Licht aus, Film ab: Besucher dürfen sich auf die besten Naturfilme aus 2022 freuen. Beeindruckende Naturerlebnisse lassen sich aber auch direkt vor unser Haustür erleben. Event Nature zeigt eine Vielzahl an Outdoor-Programmen für verschiedene Altersgruppen, informiert über Exkursionen für Schulklassen und die Weiterbildung zum Erlebnis- und Wildnis-Pädagogen. Der Erlebniswald Trappenkamp, der Tierpark Neumünster und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald haben spannende Angebote für Familien und die Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland bietet Tipps für Touren zwischen den schleswig-holsteinischen Küsten. Erstmalig sind auch die Pfadfinder aus Neumünster mit von der Partie, bauen eine typische Jurte auf und informieren über Naturerlebnisse für Kinder und Jugendliche. Der Blumenmarkt des „Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster” wird Besucher wieder mit farbenfrohen Blumen für Garten und Balkon erfreuen. Die Landespflanzenbörse des LJVs Schleswig-Holsteins bietet Sträucher und Bäume gegen eine Spende für Naturschutzprojekte an.Eine Runde mit dem Kajak im Wasserbecken drehen, den Indoor-Kletterturm erklimmen, E-Bikes testen oder Bogenschießen ausprobieren – die „OUTDOOR jagd & natur” bietet zahlreiche Möglichkeiten für die ganze Familie, um zusammen aktiv zu sein. Auch das Sportmobil des Landessportverbandes Schleswig-Holstein mit Hüpfburg, Bungee Run und anderen Sportgeräten begeistert vor allem die kleinen Besucher.