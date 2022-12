Die Auftritte sind die einzige Chance, das weltberühmte „Ballett der weißen Hengste“ in Deutschland live zu erleben.Erstmals findet der Trakehner Hengstmarkt im Dezember statt. „Die neuen Leitlinien für das Training junger Pferde bedingen den Termin“, erklärte Zuchtleiter und Geschäftsführer Lars Gehrmann anlässlich der Pressekonferenz zum Auftakt. „So haben die Junghengste die Weidesaison noch erleben können. Die Trakehner plädieren für einen Herbsttermin einer Junghengstkörung, um das höchste Maß an natürlicher Veranlagung zu präsentieren, ohne dass die Hengste bereits geritten sind.“Am Donnerstagmittag um 12.00 Uhr beginnt die Körung der besten jungen Trakehner Hengste mit der Musterung auf dem Pflaster. Am Freitagmorgen dürfen die Hengste der Körkommission beim Freispringen Balance und Geschick beweisen, am Samstagvormittag werden sie noch einmal im Freilaufen präsentiert, bevor am Mittag die Körurteile verkündet und der Trakehner Siegerhengst 2022 proklamiert wird.40 Hengste haben es in die Auswahl geschafft, gemäß ihrer Genetik geeignet für alle drei Disziplinen, Dressur, Springen und Vielseitigkeit, sind sie Vertreter des klassischen Trakehner Typs. Und sie dürfen sich bei einem Hengstmarkt der Jubiläen feiern lassen: vor 290 Jahren wurde das Hauptgestüt Trakehner vom preußischen König gegründet, vor 75 Jahren der Trakehner Verband als Nachfolgeorganisation der Ostpreußischen Stutbuchgesellschaft in Hamburg ins Leben gerufen und vor 60 Jahren fand der erste Trakehner Hengstmarkt in Neumünster statt.Prägnant war die Antwort von Gehrmann, der seinerseits zum 30. Mal den Hengstmarkt organisiert, auf die Frage, was die Trakehner Zucht heute ausmacht: „Wir züchten um die Leute glücklich zu machen! Der moderne Trakehner hat ein stabiles Interieur, naturgegebene Rittigkeit, Gesundheit, gute Grundgangarten und bis heute die ihm eigene Ausstrahlung!“Neben der Hengstkörung sind die beiden Auktionen das Herzstück der „5. Jahreszeit der Trakehner“. Über 50 ausgewählte Edelpferde sorgen am Freitagnachmittag und am Samstagabend im Auktionsring für Nervenkitzel und eine ganz besondere Atmosphäre. Wertvolle junge Zuchtstuten, Reitpferde für alle drei Disziplinen und die gekörten und nicht gekörten Hengste stehen hier am Beginn ihrer Laufbahnen. Abgerundet werden die Hengstmarkttage durch ein Rahmenprogramm der Sonderklasse in adventlichem Glanz. Allen voran die große Trakehner Gala-Schau am Freitagabend mit einem Programm aus Sport, Zucht und Unterhaltung dürfte nicht nur Pferdefreunde begeistern.Restkarten (Trakehner Hengstmarkt ab 20 Euro, Spanische Hofreitschule ab 40 Euro) ganz einfach und direkt bestellen und an der Tages- bzw. Abendkasse abholen:bei Karina Kitzmann im Trakehner Verband: Telefon 04321 902713 (9.00 – 15.00 Uhr),Email kitzmann@trakehner-verband.deAlle Infos direkt unter: