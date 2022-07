Sowohl bei der Erneuerung von Betriebs- und Dienstfahrzeugen als auch bei den Möglichkeiten für die passende Infrastruktur auf dem Firmengelände. Dazu gehört die Aufstellung von Ladestationen, aber auch der Einsatz erneuerbarer Energien. Auf der NordBau zeigen zahlreiche Anbieter ihre Lösungen und Produkte.Eröffnet wird die 67. NordBau am 7. September um 11 Uhr vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Anschließend zeigt Matthias Boxberger, Vorstandvor-sitzender HanseWerk AG, Perspektiven auf, die Energieversorger nun nutzen können und müssen, um die Energiewende voranzutreiben und zu bewerkstelligen. Claus Ruhe Madsen, Schleswig-Holsteins neuer Wirtschaftsminister, Torsten Kleinfeldt, Managing Di-rector des niedersächsischen Pipeline- und Anlagenbauers Friedrich Vorwerk und Matthias Boxberger werden dann den aktuellen Stand und die Herausforderungen zu „H2 Wasser-stoff-Technologie – Energie-Infrastruktur im Bau“ diskutieren. Ein hochaktuelles Thema, das den Auftakt zur NordBau-Sonderschau macht und zum Seminar „H2 – Wasserstoff-Technologie“, am Donnerstag, den 8. September, das federführend durch das Umweltmi-nisterium Schleswig-Holstein getragen wird.Ein wichtiger Energieträger der Zukunft wird die Wasserstofftechnologie sein, der die Messe das Sonderthema in Halle 6 widmet. Zusammen mit starken Partnern gibt es dort eine umfangreiche Informations- und Beratungsstelle, bei der sich Besucher grundlegend über die Möglichkeiten des Ausbaus und des Einsatzes von Wasserstofftechnologie und der dazugehörigen Energie-Infrastruktur informieren können. Für wen und welche Firmen-größe ist die Nutzung von Wasserstoff sinnvoll? Welchen Vorlauf hat die Umstellung auf Wasserstofftechnologie? Welche Hürden sind zu nehmen und wer steht einem zur Seite? Experten beraten praxisnah zu Erzeugung, Lagerung, Transport sowie Verwendbarkeit von Wasserstoff – für private und industrielle Nutzung – und können dies auch an einem Modell vor Ort veranschaulichen. Die NordBau ist die Plattform, auf dem Partner die Vorteile und noch bestehenden Herausforderungen dieser grünen Schlüsseltechnologie präsentieren und gemeinsam voranbringen wollen.Gemeinschaftlich ist auch das Motto der zentralen Anlaufstelle der Architekten- und Ingeni-eurkammer SH, der TH Lübeck, der FH Kiel und des BKI (Baukosteninformationszent-rums). So präsentieren sich die „Initiative Bauwesen“, das „Forum Kreislaufwirtschaft Bau – Wiederverwendung I Recycling“ und ein Forschungspavillon der TH Lübeck erstmals auf einer zusammenhängenden Fläche in Halle 1. Die Akteure möchten Lehre, Forschung und Nachwuchsförderung im Bauwesen gebündelt voranbringen und Synergien nutzen. Archi-tekten, Ingenieure, Studierende und Interessierte können sich dort umfangreich über For-schungs- und Studienmöglichkeiten informieren. Denn Forschung und Entwicklung ist un-abdingbar, auch bei der Bewältigung der Zukunftsthemen Energie, Rohstoff und Klima und den aktuellen Krisen. Ein Beispiel für neue Möglichkeiten beim Bauen zeigt der For-schungspavillon der TH Lübeck auf, der auf 100 m² aus Biopolymeren und Flachsfaser-strängen hergestellt ist. Studierende und Lehrende geben Einblick in Forschung und Entwicklung und laden durch verschiedene Impulsvorträge zum Austausch über Recycling und nachhaltiges Bauen ein.Eine bewährte, aber für viele Holzbauschaffende noch immer unzureichend eingesetzteBauart ist die mit Holz. Die Sonderschau „bauen und ausbauen mit Holz – wohngesund, klimagerecht, regional“ in Halle 8 zeigt aktuelle Lösungen rund um den nachwachsendenRohstoff – vom Baum bis zum Bauwerk – für Bauherren sowie für Zimmerer und Holzbauer,Dachdecker, Architekten und Ingenieure, Tischler und Innenausbauer. Ein täglichesBühnenprogramm mit Mustervorführungen zu Verarbeitung und Produktneuheiten bietetinteressierten Besuchern umfangreiche Informationen zu der Bandbreite des Holzbaus, ergänztdurch Experten-Vorträge beim begleitenden Holzbautag – vom Grundlagenwissenbis zu konkreten Konstruktionsdetails.Um Hauseigentümer und Handwerker zum neuen Energiewende- und KlimaschutzgesetzSchleswig-Holstein umfassend zu informieren, haben sich die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, Haus & Grund Schleswig-Holstein, die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßesBauen und der Fachverband Sanitär Heizung Klima Schleswig-Holstein zusammengetanund bieten einen Beratungsstand in Halle 7. Denn obwohl das Gesetz ab dem 1. Juli 2022umgesetzt werden soll, sind viele Fragen noch offen: Was kommt hinsichtlich der Heizungund alternativer Energie-Erzeugung an gesetzlichen Anforderungen und zeitlicher Umsetzungnun auf Immobilienbesitzer zu? Wer ist beim Austausch der Heizungsanlage von denneuen Vorgaben betroffen? Wie viel Prozent des Energiebedarfs muss durch erneuerbareEnergien abgedeckt werden? Private Hauseigentümer, Vermieter von Wohnungen sowieBesitzer von Gewerbeimmobilien können sich an dem Gemeinschaftstand umfassend informieren, um durch rechtzeitige Vorsorge und Planung kostenintensive Überraschungen beiausfallenden Geräten zu vermeiden.Auch in diesem Jahr wird die NordBau von einem umfangreichen Kongressprogramm begleitet.Bei rund 55 Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen werden ca. 4.000 Fachbesuchererwartet. Das Interesse an der Kombination von Messebesuch und Fachtagung istim Vergleich zu 2019 weiter gestiegen und kann durch das neu gebaute „HolstenhallenCongress Center Schleswig-Holstein" (HCC-SH) noch optimaler umgesetzt werden. Zweidrittelder Veranstaltungen sind von der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holsteinanerkannte Fortbildungsveranstaltungen. 