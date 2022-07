Oldtimerbesitzer und – interessierte aus ganz Norddeutschlands treffen sich in lockerer Atmosphäre zu Benzingesprächen und zum Austausch und werden so Teil einer Ausstellung klassischer Mobilität.Ausgewählte Aussteller, Teilehändler und Catering-Stände sorgen für automobiles und leibliches Wohl der Besucher.Adresse: Holstenhallen Neumünster, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster Der Eintritt ist frei.Für Besucher mit „Alltagsfahrzeugen“ stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze auf unserem Gelände zur Verfügung.Die nächsten Klassiker-Tage Schleswig-Holstein finden am Wochenende 3. + 4. Juni 2023 statt. Weitere Informationen unter www.ktsh.de © Holstenhallen Neumünster GmbH