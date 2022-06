Aber auch die Besucher selbst wurden mit Ihren Fahrzeugen Teil der Ausstellung. Insgesamtzählte der Veranstalter über 2.400 Besucheroldtimer die aus ganz Schleswig-Holstein,Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern kamen.Es gab viele Highlights zu bestaunen. Unter anderem präsentierte das Team um denLütjenburger Roland Barleben in einer eigenen Halle auf über 1.200 m² eine einmaligeSonderausstellung zu den Opel-Modellen Ascona, Manta und Calibra. Neben über 20Fahrzeugen in der Ausstellung wurden die Besucher Zeitzeugen der Einführung dererfolgreichen Sport Coupes durch zahlreiche ausgestellte Original-Plakate, Schilder, Modelleund Mechaniker- oder Rennoveralls.Auf der Oldtimer-Rampe der Württembergischen Versicherung glänzte Moderator GeorgMeyering mit seinem schier unerschöpflichen Fachwissen über die jeweiligenBesucherfahrzeuge.In der Halle 1 präsentierte der Verband für das KFZ-Gewerbe in Schleswig-Holstein seinezertifizierten Fachbetriebe. Außerdem wurde eine kleine LKW-Ausstellung im Freigeländevom Verband initiiert.Die Kieler Blechmusikanten boten im Freigelände einen musikalischen Ausgleich zu denvielfältigen Motorengeräuschen und im wahrsten Sinne bunt, wurde es bei der FirmaVosswerk aus Mooregge. Nicht nur das der ehemalige mehrfache SpeedwayweltmeisterEgon Müller eine Autogrammstunde gab. Auch Kinderschminken wurde gegen eine kleineSpende für die Stiftung Kinderherz angeboten.Die 9. Klassiker-Tage Schleswig-Holstein finden am 03. + 04. Juni 2023 statt.©Holstenhallen Neumünster