Das GAMEVENTION-Festival vereint die Themen Gaming, E-Sport, Cosplay & Live-Music und Mittelaltermarkt zu einem einzigartigen Multiversum, ein Festival auf 85.000qm, ein ganz besonderes Erlebnis, Camping inklusive! Hier können Besucher das komplette GamingSpektrum entdecken. Große Entwicklerstudios präsentieren sich ebenso wie Hochschulen, die ihre Forschungsprojekte präsentieren bis hin zu kleinen Indiestudios.Das GAMEVENTION-Festival präsentiert vielfältige Angebote des E-Sports: Landesmeisterschaften mit dem E-Sport-Verband Schleswig-Holstein in Fifa, League of Legends und Rocket League.Musik darf natürlich auf einem Festival auch nicht fehlen. Folgende Musicacts sind vertreten:Schandmaul | Faun | Dartagnan | Vogelfrey | Execute | I-Fire | Jan Hegenberg | 5th Avenue | Mister Misery | Ripe & Ruin | Mythemia | Batteries of Rock | Velvet Viper | Marcus Genard | Sören Vogelsang | Gun Called Britney | The Sultan | Heavysaurus + Wacken Metal Battle: Nordfinale 2022.Alle Infos auf: www.gamevention.de